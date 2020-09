Huawei présente deux nouveaux PC portables, le MateBook X et le MateBook 14

Le laptop gagne également un nouveau trackpad, plus large de 26 % par rapport aux précédents modèles de la marque, et équipé d’un système de retour haptique pour de meilleures sensations en utilisation. Huawei a intégré une puce NFC sous le trackpad, permettant de connecter rapidement un smartphone de la marque à l’ordinateur pour partager des documents, des photos ou des vidéos depuis les deux appareils. Les micros sont, eux, placés en bas du trackpad et Huawei annonce une restitution des sons jusqu’à cinq mètres grâce à différents systèmes d’intelligence artificielle.

Côté fiche technique, Huawei utilise des puces Intel de 10ème génération, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour la configuration la plus élevée. Les PC intègrent également du Wi-Fi 6.

À noter que le MateBook X ne dispose pas de ventilateurs et compte sur la conception de sa charnière pour dissiper le maximum de chaleur. L’autonomie est annoncée à neuf heures en utilisation polyvalente.

Le MateBook X sera disponible en quatre coloris (rose, bleu, vert et argent) dès le mois d’octobre, à partir de 1 599 € pour un processeur i5 et 1 799 € pour une configuration incluant un processeur Intel i7.