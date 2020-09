MagicBook Pro : le nouvel ordinateur portable sans concession de HONOR

Le confort est aussi une donnée primordiale au moment de choisir un bon PC portable. Une fois encore, le HONOR MagicBook Pro s'impose dans ce domaine puisque son grand écran a été conçu pour faciliter le multitâche. Une technologie a même été intégrée pour réduire significativement la lumière bleue et le scintillement de l'écran afin de préserver l’œil de l'utilisateur à chaque instant de la journée. Enfin, et malgré la présence de cet écran immense et performant, l'ordinateur ne perd rien de son ergonomie. Il se laisse transporter aisément avec son poids plume de 1,7 kg et son design compact, habituellement celui d'un ordinateur 15.6". Sa robustesse n'est pas non plus en reste via son alliage haute résistance en aluminium.