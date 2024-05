OLED et IA : Huawei veut faire entrer son MateBook X Pro dans une nouvelle ère

Mais surtout, le MateBook X Pro se pare cette année, et pour la première fois, d'une dalle OLED 3,1K (3 120 par 2 080 pixels) de 14,2 pouces, capable de monter à 120 Hz.

Il s'agit de la plus grosse nouveauté introduite sur un PC portable Huawei depuis longtemps, et nous l'accueillons à bras ouverts. Cet écran organique au format 3:2 est censé afficher un DeltaE inférieur à 1 sur les principaux espaces colorimétriques et couvrir intégralement le spectre DCI-P3. Huawei promet par ailleurs une luminosité allant jusqu'à 1 000 nits, supérieure à celle de nombreux modèles OLED proposés chez la concurrence. Et bien entendu, OLED oblige, les noirs sont absolus, avec un contraste donné à 1 000 000:1.

Ce nouveau modèle dispose enfin d'une batterie plus conséquente que par le passé (70 Wh, contre 60 sur l'ancien modèle). Cela devrait permettre une autonomie satisfaisante. Huawei parle à ce stade de 11 heures de lecteur vidéo sur batterie, mais là aussi, il nous faudra vérifier en test.

Le MateBook X Pro arrivera quoi qu'il en soit en France courant juin, à partir de 1999 euros en version Ultra 7 avec 16 Go de RAM et 1 To de SSD. Le modèle le plus haut de gamme (Core Ultra 9, 32 Go de RAM et 1 To de SSD) sera pour sa part affiché à 2499 euros.