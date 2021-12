Huawei : le MateBook X Pro 2022 est là et il va faire des émules

Ce dernier se veut d'ailleurs être une référence en la matière. Avec sa définition de 3 120 x 2 080 pixels, son taux de rafraîchissement de 90 Hz et sa diagonale de 14,2 pouces au rapport 3:2, nul doute que l'écran (tactile qui plus est) du MateBook X Pro 2022 saura plaire. Il n'y aura plus qu'à vérifier la colorimétrie et la précision de celui-ci. Seul bémol, nous avons sans nul doute affaire ici à un écran LCD LTPS, pas d'OLED au rendez-vous.