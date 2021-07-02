Autrefois équipés de processeurs x86 conçus par Intel, les MacBook ont amorcé en 2020 un changement radical pour adopter l'architecture ARM et embarquer des processeurs développés en interne par Apple : les fameuses puces Apple Silicon de série « M », bien plus performantes et infiniment plus efficaces sur le plan énergétique.

Six ans plus tard, tous les MacBook commercialisés sont désormais dotés de ces puces, déclinées en trois gammes distinctes sur les ordinateurs portables d'Apple : « M », « M Pro » et « M Max », répondant chacune à des besoins différents… et à des budgets qui le sont évidemment tout autant.

Les puces M « standard » équipent le MacBook Air et la mouture la plus abordable du MacBook Pro. Elles misent sur la polyvalence et l'efficacité énergétique, et conviennent parfaitement à un usage quotidien, même soutenu, allant de la bureautique à la navigation web, en passant par de la retouche photo occasionnelle ou un peu de gaming.

Les puces M « Pro » montent en gamme pour équiper certaines configurations de MacBook Pro. Elles s'adressent à des utilisateurs plus exigeants : développeurs, monteurs vidéo, photographes professionnels, qui ont besoin de plus de puissance et de bande passante mémoire pour des tâches intensives, plus gourmandes.

Enfin, les puces M de série « Max » se destinent aux configurations les plus musclées du MacBook Pro, ciblant cette fois les professionnels ayant besoin d'une puissance de calcul maximale pour les activités les plus demandeuses en ressources : montage vidéo 4K/8K, effets spéciaux, modélisation 3D, ou utilisation locale de très grands modèles d'IA.

Il existe toutefois une exception : le MacBook Neo. Afin de se positionner à un prix plus attractif, l'appareil se contente pour sa part d'une puce A18 Pro, développée à l'origine pour les iPhone 16 Pro / 16 Pro Max. Cette puce se montre très réactive pour les tâches courantes (bureautique, lecture multimédia, navigation web), mais affiche d'importantes limites sur le plan graphique, ainsi qu'en usage intensif. Un élément à bien prendre en compte avant l'achat.