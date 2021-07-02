Robe en aluminium, logo à la pomme centré sur le capot et caractéristiques aguicheuses, les MacBook Neo, MacBook Air et MacBook Pro comptent probablement parmi les ordinateurs portables les plus racés du marché. Voici notre sélection des modèles à privilégier, mais également des pièges à éviter.
- L’expérience macOS pleine et entière, à petit prix
- L’écran IPS « Liquid Retina », lumineux et bien calibré
- Un excellent clavier, pas trop petit, proche de celui du MacBook Air
- La puce M5 qui montre ses muscles sur une machine « fanless »
- Plus de stockage pour le même prix et un SSD (enfin) rapide !
- Un écran IPS et DCI-P3 toujours aussi bien calibré…
- Le rapport performances/consommation monstrueux de la puce M5 Pro
- Le SSD aux vitesses démoniaques
- Un châssis éprouvé, toujours aussi efficace
Adulés par les uns, décriés par les autres, parfois même moqués pour leurs tarifs ou certaines de leurs particularités, les MacBook d'Apple sont pourtant inévitables sur le marché. Leur force ? Un design identifiable au premier coup d'œil, une qualité de finition hors pair, des puces « Apple Silicon » redoutables, des écrans Retina à se pâmer, et un système d'exploitation aux petits oignons : l'indéboulonnable macOS. Un système qui, à lui seul, pousse bien des connaisseurs à l'achat de par sa souplesse, ses fonctionnalités, sa symbiose avec iOS ou encore son ergonomie générale.
Reste que la gamme d'ordinateurs portables d'Apple est pour le moins ramassée, nous irons donc droit au but en évoquant les trois principaux modèles actuellement disponibles au catalogue de la firme de Cupertino : les MacBook Neo, MacBook Air et MacBook Pro. Nous tâcherons aussi de vous guider dans les configurations à favoriser. Sans plus tarder, commençons !
Apple MacBook Neo : l'entrée de gamme devenue sexy
- L’expérience macOS pleine et entière, à petit prix
- L’écran IPS « Liquid Retina », lumineux et bien calibré
- Un excellent clavier, pas trop petit, proche de celui du MacBook Air
- Le silence et l’absence de chauffe
- Des haut-parleurs surprenants !
- Les performances, honorables pour le tout venant, mais limitées
- Le trackpad non haptique (mais quand même honnête)
- L’USB 2.0 en 2026, le SSD mou comme une chiffe
- Recharge trop lente
L’existence du MacBook Neo résonne comme un aveu de faiblesse d’iPadOS, voire comme une preuve de suprématie de macOS lorsqu’il s’agit de travailler… et d’être productif.
Cheval de Troie auprès des plus jeunes et des étudiants, ce petit MacBook frappe fort sur l’entrée / milieu de gamme. Ses nombreuses qualités et son prix parfaitement cadré en font un produit d’appel redoutable, une porte d’entrée toute trouvée vers l’écosystème de produits Apple.
Bien construit, suffisamment endurant, doté d’un bel écran, d’un excellent clavier et d’un look réellement adorable, ce nouveau modèle accessible ne se moque jamais de l’utilisateur. Il fait mieux que bien des modèles concurrents, sans toutefois parvenir à tous les balayer.
Notre principale réserve sur ce produit vient de sa durabilité sur le plan matériel. Combien de temps un tel appareil, limité à une puce d’iPhone vieille de deux ans et cantonné à une faible quantité de mémoire vive, réussira-t-il à tenir la route avant d’être techniquement trop limité pour être utilisable ? Tout dépendra des optimisations logicielles à venir, de la capacité de macOS à rester frugal… et probablement aussi de la bonne volonté d’Apple.
Apple MacBook Air M5 (13 pouces) : une formule parfaitement maîtrisée
- La puce M5 qui montre ses muscles sur une machine « fanless »
- Plus de stockage pour le même prix et un SSD (enfin) rapide !
- Un écran IPS et DCI-P3 toujours aussi bien calibré…
- L’excellent combo clavier/trackpad
- L’autonomie qui régresse (10 à 12 heures désormais)
- Chauffe un peu plus marquée que sur l’ancien modèle M4
- … mais qui n’évolue pas d’un iota
- Quand même très peu de nouveautés depuis 2022
En passant à la puce M5, le MacBook Air reste indubitablement l’un des meilleurs ordinateurs ultraportables du marché, et sans doute l’un des plus attractifs sur le plan strictement tarifaire. Beaucoup plus puissante que l’ancien modèle M4, cette nouvelle mouture réussit l’exploit de doubler son stockage sans gonfler son prix, tout en maintenant un équilibre admirable entre performances et confort à l’usage.
Malgré tout, l’expérience est légèrement ternie par une autonomie en recul et une propension un peu plus marquée à la chauffe. Pas de quoi nous dissuader de vous recommander ce nouveau MacBook Air, mais l’on sent quand même qu’Apple arrive tranquillement au bout d’un cycle avec cet appareil. Tout du moins sous sa forme actuelle.
Apple MacBook Pro 14 M5 Pro (2026) :
- Le rapport performances/consommation monstrueux de la puce M5 Pro
- Le SSD aux vitesses démoniaques
- Un châssis éprouvé, toujours aussi efficace
- La qualité phénoménale des haut-parleurs
- Batterie increvable (jusqu'à 20 heures)
- Le Wi-Fi 7 castré
- L’écran nano-texturé en option… sur une machine à 5000 euros
- Évolutivité toujours impossible (RAM et SSD soudés)
- Chargeur vendu séparément
Confort, performances et sobriété sont les maîtres mots pour cette nouvelle mouture du vénérable MacBook Pro 16, qui n’a plus grand-chose à prouver après 5 ans d’existence (et de succès) sous cette forme. L’appareil évolue néanmoins par petites touches, toujours bienvenues (comme l’adoption au moins partielle du Wi-Fi 7), tout en s’équipant de ce qui fait finalement tout son sel : une puce M5 Pro redoutablement efficace, doublée d’un SSD qui décoiffe. Nous aurions certes voulu y trouver un écran OLED et un nouveau châssis, mais ce sera pour plus tard… le temps de nous laisser profiter encore un peu de ce qui reste, au fond, une indéboulonnable valeur sûre pour les utilisateurs les plus exigeants.
Comment choisir le meilleur MacBook ?
Quel MacBook choisir ?
Vous le savez probablement à ce stade, l'offre actuelle d'Apple s'appuie sur trois familles de MacBook : Neo, sur l'entrée de gamme ; Air pour les utilisateurs privilégiant avant tout la mobilité ; et Pro, pour les usages les plus soutenus. Chacune de ces trois lignées présente ses avantages et ses inconvénients.
- Le MacBook Neo est le plus abordable et le plus compact, avec son format de 13 pouces. Il profite aussi d'un écran Liquid Retina qui n'a pas grand-chose à envier à celui des MacBook Air, pourtant nettement plus coûteux. Il offre par ailleurs un excellent niveau de confort grâce à son système de refroidissement passif dépourvu de ventilateurs… et donc parfaitement silencieux. Ce modèle souffre par contre d'une faible quantité de mémoire vive (8 Go seulement pour sa première génération), d'un pavé tactile passable, de connectiques USB-C minimalistes et d'un SSD assez lent.
- Le MacBook Air s'en tient lui aussi à un refroidissement passif totalement silencieux, mais s'appuie sur des écrans de 13,6 pouces de et 15,3 pouces (en fonction du modèle choisi) nettement plus grands et donc un peu plus agréables au quotidien. On y retrouve par ailleurs une puce « M » beaucoup plus puissante, une plus grande capacité de mémoire vive et de stockage par défaut, le tout dans un châssis qui reste fin et léger. Le MacBook Air souffre par contre d'un design inchangé depuis 2022, d'une chauffe un peu plus marquée sur les dernières générations et d'une autonomie qui tend à stagner, voire à régresser légèrement, sur le modèle M5.
- Le MacBook Pro se décline pour sa part en 14 et 16 pouces, et peut embarquer des puces « Pro » et « Max » particulièrement performantes, y compris sur le plan graphique ou en IA. Cela lui permet d'être bien plus pertinent qu'un MacBook Air sur les usages les plus intensifs (montage vidéo lourd, développement photo soutenu, modélisation 3D, graphisme…) mais au prix d'un tarif bien plus élevé, d'un châssis évidemment plus lourd et moins compact, ou encore d'un système de dissipation actif cette fois (deux ventilateurs embarqués). Le MacBook Pro dispose en revanche du meilleur écran actuellement proposé sur un ordinateur portable Apple, grâce à la technologie d'affichage mini-LED, presque aussi convaincante que l'OLED en termes de contraste et de restitution des couleurs.
Quel MacBook privilégier pour un étudiant ?
Le MacBook Neo est souvent décrit comme ayant été conçu spécifiquement avec le public étudiant en tête. C'est en partie vrai, et il faut dire qu'avec son format compact, son apparence colorée, son joli écran Liquid Retina et son tarif contenu, l'appareil fait effectivement tout ce qu'il peut pour séduire la jeunesse… avec l'espoir à peine dissimulé de la convertir durablement à l'environnement logiciel d'Apple.
Recommander un MacBook Neo à un étudiant est d'ailleurs loin d'être idiot, mais nous conseillons plutôt d'opter pour la mouture Touch ID / 512 Go de l'appareil, un peu mieux équipée pour l'avenir.
Évidemment, si vous disposez d'un budget plus étoffé, le choix d'un MacBook Air est également très pertinent, surtout si vous souhaitez garder l'appareil à plus long terme. Avec ses 16 Go de mémoire vive par défaut, le MacBook Air est mieux armé que le MacBook Neo pour tenir de longues années.
Notez enfin qu'il n'est pas interdit de regarder du côté de l'ancien MacBook Air M4. Un peu moins performant que le modèle M5, ce dernier n'est toutefois pas du tout dépassé en 2026. Il profite d'ailleurs d'une autonomie que nous estimons légèrement supérieure à celle du nouveau modèle, tout en étant moins cher au gré des déstockages. Un bon plan à garder à l'esprit.
Quel processeur privilégier ?
Autrefois équipés de processeurs x86 conçus par Intel, les MacBook ont amorcé en 2020 un changement radical pour adopter l'architecture ARM et embarquer des processeurs développés en interne par Apple : les fameuses puces Apple Silicon de série « M », bien plus performantes et infiniment plus efficaces sur le plan énergétique.
Six ans plus tard, tous les MacBook commercialisés sont désormais dotés de ces puces, déclinées en trois gammes distinctes sur les ordinateurs portables d'Apple : « M », « M Pro » et « M Max », répondant chacune à des besoins différents… et à des budgets qui le sont évidemment tout autant.
Les puces M « standard » équipent le MacBook Air et la mouture la plus abordable du MacBook Pro. Elles misent sur la polyvalence et l'efficacité énergétique, et conviennent parfaitement à un usage quotidien, même soutenu, allant de la bureautique à la navigation web, en passant par de la retouche photo occasionnelle ou un peu de gaming.
Les puces M « Pro » montent en gamme pour équiper certaines configurations de MacBook Pro. Elles s'adressent à des utilisateurs plus exigeants : développeurs, monteurs vidéo, photographes professionnels, qui ont besoin de plus de puissance et de bande passante mémoire pour des tâches intensives, plus gourmandes.
Enfin, les puces M de série « Max » se destinent aux configurations les plus musclées du MacBook Pro, ciblant cette fois les professionnels ayant besoin d'une puissance de calcul maximale pour les activités les plus demandeuses en ressources : montage vidéo 4K/8K, effets spéciaux, modélisation 3D, ou utilisation locale de très grands modèles d'IA.
Il existe toutefois une exception : le MacBook Neo. Afin de se positionner à un prix plus attractif, l'appareil se contente pour sa part d'une puce A18 Pro, développée à l'origine pour les iPhone 16 Pro / 16 Pro Max. Cette puce se montre très réactive pour les tâches courantes (bureautique, lecture multimédia, navigation web), mais affiche d'importantes limites sur le plan graphique, ainsi qu'en usage intensif. Un élément à bien prendre en compte avant l'achat.
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