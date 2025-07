Le TerraMaster F8 SSD Plus se distingue par sa remarquable compacité et élégance tout en offrant la puissance d’un NAS intégralement SSD. Disposant de 8 emplacements M.2 et animé par un processeur Intel i3‑N305 épaulé par 16 Go de RAM, il assure des performances réseau optimales grâce à son port 10 GbE. L’installation intérieure est très simple — suppression de la façade sans outil — et le boîtier reste discret et économisé en énergie.



L’interface TOS 6 marque une nette progression : claire, bien traduite et riche en nouveautés (plus de 40 nouvelles fonctions, 370 améliorations), elle offre des outils de sécurité, de sauvegarde, de photos et de multimédia. Seuls bémols : l’absence d’ECC, un seul slot SO‑DIMM, pas de support ZFS et un écosystème d’applications plus limité comparé à Synology ou QNAP.



Niveau performances, un NAS 100% SSD couplé à une interface 10 GbE atteint près de ses débits maximaux, en lecture comme en écriture, avec des IOPS très élevés, confirmant son aptitude à des usages exigeants comme la virtualisation, la vidéosurveillance ou l’édition multimédia.