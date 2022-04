Test QNAP TS-233 : quand un géant du NAS se penche sérieusement sur l'entrée de gamme

L’ensemble installé et branché, il est temps de procéder au démarrage et à la configuration du TS-233. Là, aucune mauvaise surprise et si QNAP cherche à réduire le prix de son bébé, il n’a pas rogné sur l’aspect logiciel, identique à celui des autres NAS du fabricant. L’interface d’installation / configuration reste donc un modèle du genre avec identification via le soft Qfinder et une succession de menus de paramétrage aussi clairs qu’ils sont impeccablement traduits en français.