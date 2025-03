À proximité du dissipateur, on remarque la présence de quatre emplacements M.2 pour des SSD jusqu’au format 2280. Il ne sera donc pas possible d’intégrer des modèles 22110, mais de plus courts sont envisageables : on voit assez mal l’intérêt puisqu’ils sont souvent plus chers. Notons aussi, et enfin, la présence d’un port SO-DIMM DDR5. Il est occupé, de base, par une barrette de 16 Go, mais elle peut être remplacée par un modèle allant jusqu’à 32 Go. Attention, pas de compatibilité ECC sur ce modèle.