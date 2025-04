Alors que tous les principaux acteurs du secteur du NAS se tournent vers des modèles 100% flash, ASUSTOR n’a toujours pas d’équivalent étant la seule entreprise à proposer un produit 12 baies dans un format compact. Une exclusivité qu’ASUSTOR fait payer au prix fort, mais c’est pratiquement le seul défaut d’une machine qui n’est vraiment pas loin de réaliser un sans-faute.

Pas loin certes, mais le Flashstor 12 Pro Gen 2 FS6812X n’y parvient pas à cause de quelques erreurs de parcours que l’on ne s’explique pas. En premier lieu et compte tenu du prix du NAS, c’est l’absence de dissipateurs livrés avec la machine qui surprend, et ce, d’autant plus qu’ASUSTOR a bien prévu une telle solution… qu’elle facture environ 40 euros pour six dissipateurs. On regrette aussi que les ports NVMe ne soient pas uniformes : ASUSTOR a été contraint de mixer des ports x1, x2 et x4 en PCIe 4.0 et en PCIe 3.0. Enfin, l’absence de solution graphique intégrée risque de gêner les amateurs de transcodage vidéo.

Des défauts gênants, mais qui ne doivent pas faire oublier les qualités d’une gamme résolument différente. Le Flashstor 12 Pro Gen 2 FS6812X capitalise sur les atouts de la Gen 1 pour aller encore plus loin avec la prise en charge de 16 Go de RAM avec correction d’erreur (extensibles à 64 Go), la présence de deux ports 10 GbE que l’on peut agréger aisément et de quatre USB dont deux compatibles avec la norme USB4 pour des transferts ultra-rapides. La puissance et l’efficace du processeur AMD Ryzen V3C14 n’est pas le moindre de ses avantages : il offre une belle réserve de puissance et autorise un fonctionnement discret avec une consommation minimale. Un beau produit.