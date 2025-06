Autant être clair d’emblée, nous ne nous attendions pas à retrouver UGREEN à ce niveau de qualité pour ses premiers NAS. On sent que la firme a regardé ce que faisait la concurrence, qu’elle a pris son temps afin de ne pas se louper et pour un coup d’essai, ce n’est pas loin d’être un coup de maître avec un DXP4800 Plus qui nous a clairement tapé dans l’œil.

Sur le plan matériel tout d’abord, on profite d’une qualité de fabrication remarquable et d’un niveau de finition sans équivalent. Le produit fait plaisir à voir et on sent que UGREEN vise la modernité avec un CPU très récent, de la DDR5 et un contrôleur 10 GbE en plus d’un 2,5 GbE. La marque n’oublie pratiquement aucun détail en proposant de l’USB-A+C en façade ainsi qu’un lecteur de cartes SD. Seule la présence d’une imposante brique d’alimentation pourra en gêner certains.

Mieux, UGREEN ne s’est pas non plus loupée sur la partie logicielle. D’abord, notons qu’il est possible d’opter pour d’autres softs (TrueNAS…) que son UGOS Pro. Pour autant, et malgré son extrême jeunesse, ce dernier fait mieux qu’assurer l’essentiel. Certes, il subsiste quelques soucis de finition et des fonctionnalités utiles manquent à l’appel, mais l’ensemble est déjà très complet et, plus important, la qualité de l’interface est remarquable. Le monde du NAS s’est trouvé un nouvel acteur de poids !