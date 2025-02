En façade, le TS-216G se distingue donc d’abord par la présence de cette bande latérale grise qui regroupe les LED de fonctionnement. De haut en bas, on retrouve celle de mise sous tension et celles d’activité du réseau, de l’USB, du premier disque et, bien sûr, du second disque. Il est d’ailleurs à noter que ces deux disques ont le bon goût de prendre place sur des berceaux individuels. Bien sûr, ils ne sont pas verrouillables, mais l’attention reste appréciable.