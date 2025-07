Véritable référence en la matière, on ne présente plus l’interface de DSM et plutôt que de revenir sur toutes les fonctionnalités de base qui sont bien sûr prises en charge (multiples comptes et groupes, gestion de quotas, dossiers partagés, services réseau…), nous préférons insister sur la richesse des modules que l’on peut ajouter et sur les nouveautés intégrées par la version 7.2, la plus récente mise à jour majeure disponible à l’heure où nous écrivons ces lignes.