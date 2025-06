Un moniteur portable peut vous faire profiter d'une meilleure qualité d'affichage en offrant une densité de pixels plus élevée. La densité de pixels est la quantité de pixels par pouce (ppp) sur l'écran. Une densité de pixels plus élevée signifie que les pixels sont plus serrés, ce qui se traduit par une image plus nette et plus détaillée et donc une meilleure expérience de visionnage. Par exemple, un écran de 15,6 pouces avec une définition Full HD dispose d’une résolution de 141 ppp, là ou un moniteur PC standard, de 24 pouces en Full HD a une résolution de seulement 92 ppp.



Plus la densité de pixels est élevée, plus l’écran peut afficher de détails plus fins et plus nets. Cela a notamment des avantages pour afficher du texte, mais aussi pour les images et les vidéos, chose qui peut faire la différence pour travailler sur de la retouche photo par exemple. En outre, l’image semble plus lisse et uniforme à une distance de visionnage standard puisque les pixels seront beaucoup moins perceptibles à l’écran.