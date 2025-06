Difficile de surpasser la qualité de ces deux écrans qui disposent chacun d’une dalle qui réunit toutes les qualités de l'OLED, avec des couleurs saisissantes et équilibrées, et surtout des contrastes formidables. Pensé pour les travaux de productivité, mais aussi pour des activités plus artistiques comme la vidéo et le graphisme, le ZenScreen Duo OLED affiche des performances colorimétriques qui devraient séduire le plus grand nombre. Bien sûr, on n'est pas tout à fait logé à la même enseigne qu'avec un écran ProArt et ses séries généralement irréprochables, on ressent tout de même l'effort d'Asus pour proposer une image globalement fidèle sur ce ZenScreen.