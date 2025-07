Malgré la montée en puissance des SSD, les disques durs classiques restent incontournables pour le stockage massif et économique. Le marché a évolué vers des capacités toujours plus élevées, dépassant les 14 To, avec des usages désormais bien segmentés : NAS, gaming, vidéosurveillance ou archivage. Leur endurance, leur fiabilité en lecture continue et leur coût par téraoctet compétitif en font encore une solution de choix pour sauvegarder ses données durablement.