Le casque gaming est devenu l'un des éléments incontournables parmi les différents périphériques et accessoires que l'on retrouve sur PC et consoles, mais il est surtout celui qui est susceptible de vous procurer la plus grande déception s'il n'est pas choisi avec soin. Les critères de sélection peuvent être nombreux selon votre degré d'exigence rendant ainsi le choix d'autant plus difficile que le marché est particulièrement fourni ! Les modèles certes se ressemblent sensiblement, avec leur forme circum-aural, leur conception généralement fermée et leur micro à perche, mais sont loin de tous se valoir, et ce même sur une plage de prix identique.

Malgré tout, il faut savoir que le ressenti et l'expérience sonore peut amplement varier d'un utilisateur à l'autre pour la raison que nous ne sommes pas tous égaux face aux sons, que le ressenti et l'expérience audio peuvent être différent pour des questions de subjectivité, mais aussi car le sentiment de fatigue et le confort varieront en fonction de la morphologie de chacun.

Pour autant, il y a des caractéristiques qui ne trompent pas et qui nous permettent d'orienter notre choix en faveur d'un modèle ou d'un autre. Nous avons mis au point ce comparatif en tentant de les prendre en compte pour chaque produit testé ; vous trouverez ci-dessus nos conseils pour vous y retrouver plus facilement et choisir votre casque gamer filaire en toute sérénité.