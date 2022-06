Test SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless : une merveille, tout simplement

10

Forcément, à près de 380 euros, l’Arctis Nova Pro Wireless n’est pas pour M. Tout-le-monde. SteelSeries ne se moque cependant pas du monde et justifie pleinement un tarif aussi élevé. En premier lieu, il s’agit d’un casque sans fil très polyvalent capable de fonctionner en RF 2,4 GHz, en Bluetooth ou en filaire jack. Il est aussi doté d’une bonne autonomie renforcée par la présence d’une seconde batterie aisément rechargeable grâce au boîtier DAC.

Ce dernier constitue l’autre gros atout de l’Arctis Nova Pro Wireless et lui offre des fonctionnalités rares dans le monde du casque gaming. Il autorise le branchement de deux appareils à la fois, l’utilisation d’une source en plus et l’accès à de très nombreux réglages. Pour ne rien gâcher, les logiciels GG et Sonar sont complets et agréables à utiliser. Enfin, rien à redire sur le design du casque ou les qualités de captation et de restitution. Sans aucun doute le meilleur casque gaming qui soit jamais passé entre nos mains.