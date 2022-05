Test HyperX Cloud Alpha Wireless : un très bon casque doté d'une autonomie record

L’oreillette droite est évidemment plus dépouillée et elle n’intègre en réalité qu’une simple molette. Celle-ci vient permettre le réglage du volume sonore. Vous l’aurez compris, celui du microphone ne peut être réglé indépendamment. La connectique est exclusivement sans-fil via le dongle USB-A livré et la chose se fait le plus simplement du monde, une voix passant dans les oreillettes pour indiquer la bonne connexion et le niveau de batterie. Enfin, rien à redire non plus sur le poids de l’ensemble : s’il n’est pas le plus léger, ses 335 grammes sont plus qu'acceptables.