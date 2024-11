On représente la définition grâce au nombre de pixels à l'horizontale par le nombre de pixels à la verticale. Une définition de 1920 par 1080p contient ainsi un total de 2 073 600 pixels, indépendamment de la taille de l'écran.



La résolution est bien trop souvent confondue avec la définition et l'on retrouve souvent l'abus de langage qui consiste à présenter un écran comme étant « de résolution 2K », etc. Ces termes désignent pourtant bel et bien des caractéristiques différentes. La différence est simplement que la résolution considère la diagonale de l'écran et s'exprime en ppp (aussi appelé ppi chez les anglophones). Concrètement, il s'agit ici de déterminer la densité de pixels sur un pouce ; plus cette valeur est élevée, plus l'image sera fine, nette et détaillée.