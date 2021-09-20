En France métropolitaine, les quatre grands opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile) disposent chacun de leur propre réseau 4G couvrant la quasi-totalité du territoire. Orange conserve un léger avantage en matière de couverture globale, mais dans la plupart des zones urbaines, les différences sont minimes et tous assurent un service satisfaisant. En zone rurale ou dans certaines vallées, la qualité de la connexion peut varier sensiblement selon l’opérateur, d’où l’intérêt de vérifier la couverture avant de choisir.

Côté 5G, la situation est plus contrastée : Free Mobile déploie un réseau étendu principalement sur la bande 700 MHz (5G « basse fréquence » offrant une large couverture mais des débits proches de la 4G+), tandis qu’Orange, SFR et Bouygues se concentrent davantage sur la bande 3,5 GHz (5G « cœur de réseau » avec débits plus élevés mais portée plus réduite). Dans les grandes agglomérations, on peut désormais profiter d’une 5G performante chez la plupart des opérateurs, mais en dehors, la couverture reste hétérogène selon la fréquence utilisée.

Pour évaluer avec précision la qualité du réseau autour de chez vous ou dans les zones que vous fréquentez, plusieurs outils publics et officiels sont à votre disposition. Le site cartoradio.fr et la plateforme de l’ANFR recensent l’implantation des antennes par technologie et par opérateur. L’outil monreseaumobile.fr de l’Arcep propose quant à lui une cartographie interactive de la couverture réelle mesurée sur le terrain. Ces ressources permettent de comparer objectivement les opérateurs et de choisir celui qui offre le meilleur compromis entre couverture et performance selon votre localisation.