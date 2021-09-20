Avec l'essor de la 5G et le besoin croissant de connexions mobiles rapides, les routeurs 4G et 5G se sont imposés comme une alternative crédible aux box traditionnelles. Portables ou fixes, ils s’adaptent aux usages d’aujourd’hui : télétravail, mobilité, zones mal fibrées. Le marché propose désormais des solutions adaptées à tous les profils.
Notre sélection des meilleurs routeurs 4G et 5G en 2025
- Le routeur à petit prix : TP-Link TL-MR110 – Simplicité et efficacité au quotidien.
- Le bon rapport qualité/prix pour la maison : HUAWEI CPE 5-400Mbps – Débits solides et interface intuitive
- Le routeur compact et performant : HUAWEI E6888 – Autonomie longue durée et jusqu'à 3,6 Gb/s
- Le meilleur pour un usage domestique : TP-Link Deco X3000-5G – Couverture maison intelligente et rapide
- Le meilleur routeur pour un usage nomade : Netgear MH3150-100EUS – Puissance portable sans compromis
Comment avons-nous sélectionné les meilleurs routeurs 4G et 5G ?
Un bon routeur 4G/5G doit allier performance réseau, compatibilité, autonomie et praticité. Voici les critères qui nous ont guidés :
- Compatibilité réseau : prise en charge des bandes 4G/5G françaises
- Débit maximum : vitesses de téléchargement et d’envoi testées
- Fonctions réseau : Wi-Fi 6/6E, QoS, VPN, pare-feu, etc.
- Ergonomie : facilité d’installation et interface de gestion
- Mobilité : batterie intégrée et compacité pour les routeurs nomades
- Connectique : ports Ethernet, SIM, USB, antennes externes
Comparatif des routeurs 4G et 5G en 2025
Pour vous aider à y voir plus clair parmi les nombreuses références disponibles, nous avons sélectionné les modèles les plus performants du marché. Compatibilité réseau, débit maximum, fonctions réseau, ergonomie… découvrez notre analyse complète pour chaque routeurs 4G/5G, avec ses points forts, ses points faibles et notre avis d’expert.
Le routeur à petit prix : TP-Link TL-MR110
Un bon routeur 4G pour les petits budgets. Il assure une connexion simple et stable. Idéal pour les résidences secondaires ou les zones mal couvertes par la fibre.
✅ Les points forts :
- Facile à configurer
- Prix très attractif
- Bonne portée Wi-Fi
❌ Les points faibles :
- Débit limité à 150 Mbps
- Pas de compatibilité 5G
- Fonctionnalités réseau basiques
Pourquoi choisir ce routeur ?
Parfait pour les budgets serrés ou une maison secondaire avec besoin d’une connexion fiable.
Fiche technique
- Réseaux : 4G LTE, 3G
- Débit max : 150 Mbps
- Wi-Fi : Wi-Fi 4 (2,4 GHz)
- Ports : 2 x LAN, 1 x SIM
- Antennes : 2 externes
- Alimentation : Secteur
- Fonctions : Interface web simple, contrôle parental de base
Notre avis
Le TL-MR110 est un routeur simple et efficace. Il vise les utilisateurs qui cherchent une connexion de secours ou une solution basique dans un lieu où la fibre n'est pas disponible. Sa configuration intuitive et son prix très bas en font un bon point d'accès 4G pour les besoins essentiels.
En revanche, il se limite à la 4G et à un Wi-Fi basique. Ce n'est donc pas un choix adapté pour le télétravail ou les usages gourmands. Mais pour une maison de campagne ou une connexion temporaire, il fait très bien le job.
Le bon rapport qualité/prix pour la maison : HUAWEI CPE 5-400Mbps
Un modèle élégant, suffisamment rapide pour remplacer une box traditionnelle et qui s'appuie sur la 4G+ pour rester dans une catégorie de prix encore abordable.
✅ Les points forts :
- Débits jusqu’à 1 Gbps en 5G
- Design moderne et compact
- Application intuitive
❌ Les points faibles :
- Prix élevé
- Peu de réglages avancés
- Pas de batterie intégrée
Pourquoi choisir ce routeur ?
Avec sa compatibilité 4G+ Cat 7 et le Wi-Fi 6, il combine haut débit mobile et réseau sans fil performant, le tout pour un prix de vente sous la barre des 100 €.
Fiche technique
- Réseaux : 4G+ Cat 7, 3G
- Débit max : 400 Mbps (DL) / 200 Mbps (UL)
- Wi-Fi : Wi-Fi 6 (AX3000)
- Ports : 4 x LAN Gigabit (dont 1 LAN/WAN), 1 x RJ-11, 1 x SIM Nano
- Antennes : Internes + 2 connecteurs SMA externes
- Alimentation : Secteur 12 V / 1 A
- Fonctions : App Huawei AI Life, réseau invité, WPA2/WPA3, installation rapide, VPN L2TP/PPTP
Notre avis
Ce routeur s'adresse clairement aux foyers ou bureaux à la recherche d'une alternative rapide à la fibre. Son design sédentaire, sa stabilité de connexion et sa simplicité d'installation permettent de profiter du très haut débit sans passer par un FAI classique.
En revanche, l'absence de batterie et la connectique limitée montrent que ce modèle est fait pour rester posé sur un meuble. Il conviendra donc aux utilisateurs sédentaires, pas aux nomades.
Le routeur compact et performant : HUAWEI E6888
Routeur mobile 5G ultra-compact, le HUAWEI E6888 se glisse facilement dans une poche ou un sac. Il offre une connectivité haut débit aux voyageurs, télétravailleurs ou utilisateurs nomades. Grâce à sa batterie intégrée, il assure plusieurs heures d’autonomie sans prise secteur.
✅ Les points forts :
- Autonomie > 10h
- Format poche
- Compatible eSIM
❌ Les points faibles :
- Écran très petit
- Pas de ports Ethernet
- Prix premium
Pourquoi choisir ce routeur ?
Compact et puissant, il offre un débit 5G jusqu’à 3,6 Gb/s, une batterie 7 000 mAh et le Wi-Fi 6 pour connecter jusqu’à 32 appareils, idéal en déplacement.
Fiche technique
- Réseaux : 5G SA/NSA, 4G+
- Débit max : jusqu’à 1 Gbps
- Wi-Fi : Wi-Fi 5
- Ports : Aucun (sans Ethernet)
- Antennes : Internes
- Alimentation : Batterie 4000 mAh
- Fonctions : eSIM, écran LCD, hotspot mobile
Notre avis
Le HUAWEI E6888 mise tout sur la mobilité. Ce routeur de poche est conçu pour accompagner les utilisateurs en voyage, avec une connectivité 5G rapide et une configuration simplifiée. Il se connecte en quelques secondes et permet de partager la connexion mobile avec plusieurs appareils sans dépendre d’un réseau Wi-Fi public.
En revanche, il ne conviendra pas aux utilisateurs cherchant une solution sédentaire ou aux foyers très connectés. L’absence de ports physiques et de Wi-Fi 6 limite son usage à des besoins ponctuels ou mobiles. Un bon choix pour les nomades digitaux.
Le meilleur pour un usage domestique : TP-Link Deco X3000-5G
Le TP-Link Deco X3000-5G combine la puissance d’un réseau Mesh avec la connectivité 5G, pour offrir un internet ultra-rapide même sans box classique. Grâce à la norme Wi-Fi 6, les débits sont stables même avec de nombreux appareils connectés.
✅ Les points forts :
- Mesh + 5G dans un seul produit
- Wi-Fi 6 rapide et fluide
- Installation ultra simple
❌ Les points faibles :
- Prix élevé
- Gabarit imposant
- Non compatible fibre sans modem externe
Pourquoi choisir ce routeur ?
Idéal pour une maison entièrement couverte avec un seul point d’entrée 5G.
Fiche technique
- Réseaux : 5G, 4G LTE
- Débit max : jusqu’à 3 Gbps
- Wi-Fi : Wi-Fi 6 (dual-band)
- Ports : 2 x LAN Gigabit
- Antennes : Internes
- Alimentation : Secteur
- Fonctions : Mesh, contrôle parental, app Deco
Notre avis
Le TP-Link Deco X3000-5G est une solution haut de gamme combinant le meilleur du Mesh et du très haut débit mobile. Grâce à sa compatibilité 5G, il fonctionne comme une véritable box internet dans les zones mal couvertes par la fibre ou l’ADSL. L’ensemble Deco permet une distribution homogène du signal dans toutes les pièces.
Il faut prévoir un budget conséquent, surtout si l'on souhaite couvrir un grand espace. En contrepartie, le confort de connexion est au rendez-vous : stabilité, débit et facilité d'installation.
Le meilleur routeur 5G pour un usage nomade : Netgear MH3150-100EUS
Le Netgear MH3150-100EUS est un routeur 5G mobile autonome, doté d’une batterie robuste et d’un écran tactile intégré. Il supporte les réseaux 5G les plus rapides et peut alimenter plusieurs appareils via Wi-Fi 6 ou câble Ethernet.
✅ Les points forts :
- Batterie 5040 mAh
- Écran couleur intuitif
- Mode modem + hotspot
❌ Les points faibles :
- Prix élevé
- Pas de Wi-Fi 6
- Peu de ports
Pourquoi choisir ce routeur ?
C'est le routeur 5G de référence pour les travailleurs nomades et les voyages d’affaires.
Fiche technique
- Réseaux : 5G SA/NSA, 4G LTE
- Débit max : jusqu’à 2,5 Gbps
- Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Ports : USB-C, slot SIM, microSD
- Antennes : Internes
- Alimentation : Batterie 5040 mAh
- Fonctions : hotspot, écran 2,4” LCD, gestion réseau mobile
Notre avis
Le Netgear MH3150-100EUS s’adresse clairement aux professionnels mobiles et aux utilisateurs en déplacement qui ont besoin d’une connexion fiable en toutes circonstances. Grâce à sa prise en charge complète de la 5G et sa compatibilité multi-appareils, il assure des débits élevés tout en restant simple à utiliser.
Son autonomie généreuse (plus de 10 heures en moyenne) combinée à un écran couleur bien lisible permet une gestion facile des connexions, même pour les utilisateurs non experts. Il fonctionne aussi bien comme hotspot mobile que comme modem pour un ordinateur ou une borne Wi-Fi secondaire.
Le seul vrai regret réside dans l’absence de Wi-Fi 6, un manque difficile à justifier au vu de son positionnement premium. Cela dit, ses performances solides, son autonomie et sa polyvalence en font l’un des meilleurs routeurs 5G nomades du marché.
Routeur 4G & 5G : les réponses à toutes vos questions
Comment bien choisir un routeur 4G ou 5G?
Tous les routeurs ne répondent pas aux mêmes besoins, assurez-vous de bien cerner vos usages pour choisir le routeur qui vous correspond le mieux.
Comment savoir si je serai couvert avec mon routeur ?
En France métropolitaine, les quatre grands opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile) disposent chacun de leur propre réseau 4G couvrant la quasi-totalité du territoire. Orange conserve un léger avantage en matière de couverture globale, mais dans la plupart des zones urbaines, les différences sont minimes et tous assurent un service satisfaisant. En zone rurale ou dans certaines vallées, la qualité de la connexion peut varier sensiblement selon l’opérateur, d’où l’intérêt de vérifier la couverture avant de choisir.
Côté 5G, la situation est plus contrastée : Free Mobile déploie un réseau étendu principalement sur la bande 700 MHz (5G « basse fréquence » offrant une large couverture mais des débits proches de la 4G+), tandis qu’Orange, SFR et Bouygues se concentrent davantage sur la bande 3,5 GHz (5G « cœur de réseau » avec débits plus élevés mais portée plus réduite). Dans les grandes agglomérations, on peut désormais profiter d’une 5G performante chez la plupart des opérateurs, mais en dehors, la couverture reste hétérogène selon la fréquence utilisée.
Pour évaluer avec précision la qualité du réseau autour de chez vous ou dans les zones que vous fréquentez, plusieurs outils publics et officiels sont à votre disposition. Le site cartoradio.fr et la plateforme de l’ANFR recensent l’implantation des antennes par technologie et par opérateur. L’outil monreseaumobile.fr de l’Arcep propose quant à lui une cartographie interactive de la couverture réelle mesurée sur le terrain. Ces ressources permettent de comparer objectivement les opérateurs et de choisir celui qui offre le meilleur compromis entre couverture et performance selon votre localisation.
Comment choisir entre un routeur fixe et un routeur nomade ?
Lorsqu’on parle de routeurs 4G & 5G, on distingue deux types d’appareils : les fixes et les nomades.
- Les premiers fonctionnent comme des box dans la mesure où ils doivent être constamment branchés sur secteur pour fournir une connexion Internet.
- Les routeurs mobiles peuvent quant à eux fonctionner sur batterie, un réel atout pour les utilisateurs ultra-mobiles.
L’une des premières questions que vous devez vous poser avant d'acheter un routeur 4G ou 5G est donc la suivante : allez-vous l'utiliser seulement à votre domicile ou le transporter à l'extérieur, l'emmener avec vous en voyage ou en déplacement ? Ce critère est important pour faire le bon choix. Pas besoin d'investir dans un routeur portable s'il ne va jamais quitter votre domicile, vous seriez amenés à payer plus cher pour des performances similaires et devrez faire une croix sur certaines connectiques pour rien.
Quelle différence entre le débit Wi-Fi et 4G/5G des routeurs ?
Avec les box comme les routeurs, la question des débits est importante. Il faut différencier débits Wi-Fi et débits 4G ou 5G. Le débit Wi-Fi désigne le débit maximal de données pouvant être transférées entre le routeur et un appareil qui s’y connecte dans des conditions optimales (pas d’obstacles, normes à jour, etc.). Il dépendra de l’antenne Wi-Fi du routeur et de celle de l’appareil qui s’y connecte.
Le débit 4G/ 5G se rapporte quant à lui au débit maximal de données que le routeur peut échanger avec le réseau environnant. Sa rapidité sera conditionnée par la couverture réseau de la zone où l’utilisateur se trouve, par l’antenne qui équipe le routeur ainsi que par le débit maximal annoncé par l’opérateur.
Un routeur 4G ou 5G peut-il remplacer un abonnement Internet classique ?
Les routeurs 4G sont souvent présentés comme des alternatives pertinentes aux box fibres et ADSL en raison de leur prix, du coût moindre de l’abonnement ainsi que de l’aisance d’installation. Hélas le choix n’est pas aussi simple à faire qu’on pourrait le croire. Chacun pourra y trouver des avantages et des inconvénients.
Un routeur 5G est-il plus rapide qu'une connexion internet classique ?
La question de la rapidité des réseaux à onde pour mobile comparée à celle des réseaux filaires classiques se pose depuis déjà quelques années, et si le déploiement croissant de la fibre fait pencher la balance en faveur du câble, la réponse pour chacun tient encore une fois à la couverture réseau de la zone habitée.
Certaines zones rurales équipées de connexions ADSL et VDSL archaïques verront sûrement la 4G afficher de bien meilleurs résultats que la filaire. Dans les grandes villes où la fibre est monnaie courante, la 5G est généralement un peu moins efficace qu'une connexion filaire, mais elle peut fournir des performances très satisfaisantes.
Peut-on jouer en ligne dans de bonnes conditions avec des routeurs 4G et 5G ?
La possibilité de jouer en ligne avec un routeur 4G ou 5G dépend beaucoup de votre type de jeux et de la qualité de la couverture réseau à votre emplacement. Les avancées récentes dans la connectivité mobile permettent aujourd’hui d’obtenir une connexion suffisamment stable pour certains usages vidéoludiques, à condition que le signal soit bon et que le débit reste constant.
En 4G, on peut généralement obtenir un ping compris entre 40 et 60 ms dans de bonnes conditions, ce qui est suffisant pour des titres peu exigeants comme League of Legends ou Fortnite en mode occasionnel. Nos relevés en région lyonnaise ont montré que dans ces plages de latence, les parties se déroulent sans difficulté notable. En revanche, les jeux eSport très compétitifs ou nécessitant une réactivité milliseconde resteront plus confortables sur une connexion fibre.
La 5G apporte un vrai gain pour le jeu en ligne, notamment sur la bande 3,5 GHz, avec des pings pouvant descendre sous les 20 ms et des débits largement supérieurs à 500 Mbit/s en conditions optimales. Cela offre une expérience plus proche de la fibre, à condition d’être dans une zone bien couverte. Pour les joueurs occasionnels ou amateurs de jeux solo, la 4G comme la 5G conviendront, mais il faudra garder à l’esprit que le téléchargement de jeux AAA et leurs mises à jour — souvent supérieurs à 30 Go — restera plus rapide et plus pratique sur une connexion fixe à haut débit.
Quel appareil peut-on connecter à un routeur 4G ou 5G ?
Tout appareil équipé d’une connexion Wi-Fi peut se connecter à un routeur 4G ou 5G. Qu’il s’agisse d’un smartphone, d’un ordinateur portable ou fixe, d’une console de jeu, d’une tablette ou d’objets connectés comme des enceintes ou des caméras de surveillance, l’accès au réseau se fait simplement en saisissant le mot de passe du Wi-Fi.
La plupart des modèles proposent aussi des ports Ethernet pour relier directement un PC, une Smart TV, une box multimédia ou une console afin de bénéficier d’une connexion plus stable. Certains incluent même un port USB, utile pour partager un disque dur, une imprimante ou recharger un appareil.
Ainsi, qu’ils soient utilisés à domicile, en déplacement ou sur un site professionnel temporaire, les routeurs 4G et 5G offrent une grande compatibilité avec presque tous les appareils connectés du quotidien, en filaire comme en sans-fil.
Comment bien placer son routeur 4G/5G ?
Le placement de votre routeur 4G/5G dépendra de la couverture réseau en intérieur ainsi que de l’agencement de votre lieu de vie. Nous vous recommandons de placer votre routeur dans une pièce centrale avec un minimum d’obstacles environnants (murs, meubles épais, équipements électroniques) pouvant perturber la diffusion des ondes. En cas de couverture réseau limitée en intérieur, il sera plus intéressant de placer le routeur proche d’une fenêtre, il faut toutefois garder à l’esprit que ce placement pourra limiter la portée de l’appareil. Si vous avez le temps d’expérimenter, l’utilisation d’un analyseur de réseau Wi-Fi devrait vous aider en offrant de précieuses informations sur la qualité du réseau dans les différentes pièces de votre maison. Pour terminer, si votre routeur possède une ou plusieurs antennes externes, les orienter horizontalement devrait vous permettre d'obtenir de bons résultats.
Combien d'appareils peuvent se connecter à un routeur 4G/5G ?
Tout comme les box, les routeurs possèdent leur lot de limitations techniques. Le nombre d’appareils pouvant être connectés en simultané variera d’un routeur à l’autre, tous n’étant pas dotés de la même connectique. De manière générale, les routeurs fixes seront toujours plus performants sur ce point comparés aux routeurs nomades se verront limités à une dizaine d'appareils.
Peut-on utiliser un VPN avec un routeur 4G/5G ?
Tout comme les routeurs Wi-Fi, les routeurs 4G et 5G peuvent accueillir une connexion VPN même si la qualité du support de cette fonctionnalité pourra grandement varier d’un modèle à l’autre. Certains routeurs implémentent nativement un VPN dans leur logiciel quand d’autres n'offrent tout simplement pas la possibilité d'en utiliser un. Entre ces deux extrêmes, on trouve bon nombre de possibilités pour les bidouilleurs aguerris. L’utilisation du VPN directement sur le smartphone ou l’ordinateur sera toujours possible comme solution de dernier recours s’il est impossible de le faire fonctionner sur le routeur.