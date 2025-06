Afin d’évaluer précisément la réactivité du KTC H27E6, nous avons mesuré un large éventail de transitions Gray-to-Gray (GtG) à l’aide du système NVIDIA LDAT. Comme souvent avec les dalles Fast-IPS, le comportement diffère selon la luminance initiale et finale. Les transitions entre niveaux de gris élevés s’effectuent rapidement, avec des temps inférieurs à 2 ms. À l’inverse, les passages sombres vers clairs peuvent grimper à plus de 6 ou 7 ms, ce qui alourdit le temps de réponse moyen.



Cette dissymétrie est caractéristique des dalles IPS, notamment ici avec l'overdrive par défaut, activé sur "Faible". L’overshoot reste globalement bien contenu, avec une moyenne de 4,1 %, mais certaines transitions intermédiaires atteignent localement entre 13 et 22 % d'overshoot. En pratique, ces dépassements restent contenus, mais certains pics mesurés autour de 20 % sur des transitions moyennes à claires pourraient occasionner de légers artefacts sur fond lumineux en mouvement rapide. Si le phénomène reste discret, il traduit un overdrive parfois un peu trop appuyé. L’équilibre global reste acceptable pour une dalle Fast-IPS, mais on est loin de la maîtrise observée sur les meilleurs moniteurs OLED ou IPS plus haut de gamme.