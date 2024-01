Hogwarts Legacy (Harry Potter) est le jeu le plus vendu de l'année 2023

Côté jeux vidéo, l'année 2023 aura certainement marqué les joueurs pour ses nombreuses sorties marquantes. Qu'il s'agisse de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, de Resident Evil 4 Remake, ou encore de Marvel's Spider-Man 2, chacun de ces titres est parvenu à conquérir le public grâce à des ventes records.

Malgré ces succès, c'est à Hogwarts Legacy, sorti le 10 février dernier sur consoles de nouvelle génération et PC, que revient le fameux titre de jeu le plus vendu de l'année 2023.