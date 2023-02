Hogwarts Legacy serait-il le plus gros lancement de jeu vidéo jamais réalisé ?

Sorti le 10 février dernier, Hogwarts Legacy se place officiellement comme l'un des plus gros lancements de l'histoire du jeu vidéo. Ce constat semblait déjà bien parti même avant sa date de lancement officielle, grâce à une édition Deluxe particulièrement lucrative comptant notamment un accès anticipé de trois jours.

Deux semaines après son lancement, c'est donc l'heure d'un premier bilan pour Warner Bros. Games, et il se montre extrêmement positif. Le jeu a en effet déjà été écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires sur PC, PS5 ou Xbox Series X|S, et a généré près de 850 millions de dollars de recettes.

Les joueuses et joueurs ont donc répondu présents à Poudlard, avec notamment un pic d'apprentis sorciers connectés simultanément sur Steam avoisinant les 900 000. Même constat en dehors de l'école, avec un pic de spectateurs sur Twitch à 1,28 million, une performance record pour un jeu solo.