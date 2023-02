Hogwarts Legacy : bientôt la série inspirée du jeu inspiré du livre ?

Depuis quelques jours maintenant, les joueurs du monde entier peuvent profiter de Hogwarts Legacy , le tout dernier jeu en date inspiré de l'univers Harry Potter, imaginé par J. K. Rowling. Malgré un lancement marqué par diverses polémiques et autres appels au boycott, le jeu signé Avalanche Software est un carton, en plus d'être une réussite.

Après The Last of Us, Harry Potter ?