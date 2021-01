Hogwarts Legacy, le RPG Harry Potter, repoussé à 2022

Qu'en pense-t-on chez Clubic ?

Un retard est toujours décevant mais il vaut mieux sortir un jeu peaufiné et sans bugs majeurs (même si cela arrive rarement) plutôt qu'une expérience gangrénée par les soucis techniques. Ainsi, ce délai supplémentaire ne peut être que bénéfique à Hogwarts Legacy.

Cependant, nous sommes en droit de nous questionner sur la communication dans l'industrie du jeu vidéo. Beaucoup de projets sont annoncés bien trop tôt avant d'être repoussés un nombre parfois alarmant de fois. Et que dire des titres officialisés il y a de cela plusieurs années et qui ne donnent plus aucun signe de vie (The Elder Scrolls VI, Starfield, Bayonetta 3, Metroid Prime 4…).

Une annonce plus tardive et rapprochée de la vraie date de sortie serait aussi moins stressante pour les développeurs qui pourraient rester dans leur bulle avant le lancement du temps de communication. Mais n'oublions pas qu'il faut aussi rassurer les investisseurs…