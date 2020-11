Bethesda divulgue des infos inédites concernant The Elder Scrolls VI et Starfield

Starfield utilisera aussi une version nettement améliorée du moteur Creation Engine. L'intelligence artificielle, les animations ou encore le rendu global devraient être des plus réalistes. Howard explique que l'évolution sera encore plus importante que celle aperçue entre Morrowind et Oblivion. Les villes des prochains jeux seront aussi plus vastes et les PNJ plus nombreux. De leur côté, les mods seront toujours soutenus par Bethesda.