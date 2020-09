Skyblivion: le projet bénévole d'adaptation d'Oblivion dans Skyrim se précise

On y découvre donc Cyrodiil - la région principale dans laquelle se déroule l'intrigue d'Oblivion - entièrement revisitée grâce à un moteur de Skyrim qui ne démérite pas, malgré ses 9 ans. L'évolution technologique, depuis la sortie du jeu originale (et notamment le Creation Kit), permet d'insuffler une vie plus cohérente et luxuriante dans cette région déjà enchanteresse.

Le défi est de taille : alors que la superficie de la région de Skyrim représente « seulement » 36,7 km², celle d'Oblivion représente 57 km². Et tous les endroits et les êtres résidant dans cette plus large superficie ont été entièrement remodelés et remaniés pour le bien de l'adaptation.

Mais l'équipe ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Outre ce que l'on peut tout bonnement qualifier de Remaster gratuit d'Oblivion sur le plan graphique, l'équipe veut aussi remettre au goût du jour les quêtes et des mécaniques de gameplay comme la création de personnage, le combat ou l'utilisation de la magie.

Pour couronner le tout, il sera possible, au sein de votre partie sur Skyrim, de (re)vivre à la fois l'histoire d'Oblivion, mais aussi celle de Morrowind, (réalisée, pour rappel, en parallèle par une autre équipe du groupe de moddeurs TESRenewal) !

Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été avancée, mais ce projet réalisé par une équipe de passionnés bénévoles semble être sur la bonne voie pour nous permettre bientôt d'endiguer une fois pour toutes l'invasion des Daedras dans le monde enchanteur de Cyrodiil plus beau que jamais.