Le free-to-play The Elder Scrolls: Blades est disponible sur Switch

Bethesda Softworks

Plus d'un an après le lancement de son accès anticipé sur iOS et Android, The Elder Scrolls: Blades arrive enfin sur Nintendo Switch. L'occasion pour les joueurs de plonger dans la version finale du jeu.

Puisque le sixième opus de la franchise n'arrivera pas avant plusieurs années, Bethesda compte bien occuper les fans de sa licence de RPG. Dès le 26 mai prochain, les joueurs pourront plonger dans l'extension intitulée Greymoor dans The Elder Scrolls Online. Et dès maintenant, tout le monde peut télécharger gratuitement The Elder Scrolls: Blades sur Nintendo Switch.



Un épisode à part

Contrairement à ses prédécesseurs, Blades ne propose pas un vaste un monde ouvert mais une succession de donjons à explorer générés de manière procédurale. Ce free-to-play est uniquement jouable à la première personne et propose bien un scénario inédit ainsi que des dizaines de quêtes à accomplir. Cet opus demande également à notre héros de reconstruire sa ville natale.