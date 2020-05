The Elder Scrolls IV ne se dévoilera pas avant plusieurs années

Annoncé il y a pratiquement deux ans par le biais d'un simple teaser, The Elder Scrolls VI brille désormais par son absence des différents événements de Bethesda. Et visiblement, il va falloir beaucoup de patience...

Pete Hines, le vice-président en charge du marketing et des relations publiques chez Bethesda Softworks, est venu confirmer cette hypothèse. En répondant à un internaute pressé d'en savoir plus au sujet de The Elder Scrolls VI, Hines a été clair en rappelant « D'abord Starfield [...] », puis en ajoutant, « […] Si vous venez à moi pour avoir des détails maintenant et non dans plusieurs années, je ne suis pas être en mesure de répondre à vos attentes ».