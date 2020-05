Résumé Inside Xbox : Assassin's Creed Valhalla, DiRT 5 et tous les jeux Xbox Series X

Microsoft nous avait donné rendez-vous pour un Inside Xbox historique. Les premiers jeux à destination de la Xbox Series X se sont enfin dévoilés. Des franchises connues se sont invitées durant l'événement et de nouvelles licences ont aussi fait leur apparition.

Les débuts timides d'une nouvelle génération

Dès le début de cet Inside Xbox, Microsoft a tenu à rassurer ses joueurs concernant les futures exclusivités de la Xbox Series X. Les titres développés par les Xbox Game Studios seront présentés en juillet prochain. Aussi, tous les jeux dévoilés durant le live de ce jeudi 7 mai sont optimisés pour la prochaine console de Microsoft et une bonne partie utilise la fonctionnalité Smart Delivery. Cela permet à l'utilisateur d'acheter le jeu une seule fois et d'en profiter sur toutes les machines compatibles du constructeur américain.

Maintenant, il est temps de passer aux jeux. La diffusion a débuté avec une licence inédite intitulée Bright Memory Infinite. Ce FPS développé par une seule personne sera jouable en 4K et utilisera le ray tracing. Nous passons ensuite à DiRT 5. Le jeu de course de Codemasters semble énormément s'inspirer de la saga Forza Horizon. Ensuite, c'est un survival-horror intitulé Scorn qui s'est illustré. Il arrivera directement dans le Xbox Game Pass. Enfin, Chorus, un jeu de shoot spatial, a pris la relève. C'est Deep Silver qui est aux commandes de ce projet.



Des jeux pas forcément taillés pour représenter la next-gen

Les présentations plus ou moins obscures se sont enchaînées dans cette seconde partie. Après l'anecdotique vidéo de Madden NFL 21, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 a diffusé une bande annonce qui ne mettait vraiment pas en valeur les performances supposées de la Xbox Series X. L'île verdoyante du jeu d'aventure Call of the Sea a un peu réchauffé les cœurs, avant que The Ascent, un soft de shoot en vue isométrique signé Curve Digital, ne viennent refroidir nos ardeurs.

Une fois de plus, le survival-horror est revenu sur le devant de la scène avec The Medium, la nouvelle production des créateurs de Layers of Fear et Blair Witch. C'est Akira Yamaoka (Silent Hill) qui se charge de composer la bande originale. Bandai Namco en a profité pour présenter Scarlet Nexus, une sorte de beat'em all lorgnant du côté de Code Vein. Puis, un FPS jouable en coopération dans lequel il faut tuer des dinosaures nommé Second Extinction y est allé de sa vidéo.



Assassin's Creed: Valhalla assure le service minimum

Finalement, les deux « gros morceaux » auront été Yakuza: Like a Dragon de Sega (dont la sortie se fera en fin d'année) et Assassin's Creed: Valhalla. Le titre d'Ubisoft s'est contenté d'un bref extrait mélangeant plus ou moins habilement passages de gameplay et cinématiques. Dans tous les cas, c'était plutôt léger.