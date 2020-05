Xbox Series X : des annonces tous les mois, à commencer par l'écran de démarrage

La marque américaine prendra la parole une fois par mois et nous offre au passage l'écran de démarrage de sa prochaine console.

Nous aurons attendu longtemps avant de voir les jeux conçus pour les futures machines de Sony et Microsoft. La firme de Redmond sera la première à frapper ce jeudi 7 mai avec son émission Inside Xbox. Ce numéro lèvera le voile sur les titres conçus par les éditeurs tiers pour la fameuse Xbox Series X. En attendant la date fatidique, la division gaming de l'entreprise américaine a précisé le planning de ses prochaines présentations.

Dans son communiqué, Microsoft annonce un rendez-vous mensuel inédit intitulé Xbox 20/20. Ainsi, Phil Spencer et ses équipes tiendront un événement chaque mois sur un thème bien particulier, jusqu'à la sortie de la Xbox Series X. Après les jeux multi-plateformes cette semaine, nous pourrons découvrir les exclusivités en juillet. Microsoft promet aussi des nouvelles pour le Xbox Game Pass et Project xCloud .

Aussi, la marque a détaillé ses grands objectifs pour l'année en cours. Une fois encore, nous avons la confirmation de voir la Xbox Series X et Halo Infinite sortir dès fin 2020. De plus, Microsoft poursuivra ses efforts sur PC en sortant toutes ses exclusivités (Wasteland 3, Minecraft Dungeons...) sur ordinateur via le Game Pass.