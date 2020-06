L'événement Xbox Series X de juillet n'aura pas lieu avant le 15

Une avalanche de jeux à prévoir

Après un premier Inside Xbox décevant (ce que Microsoft a volontiers reconnu), la conférence de juillet est prévue comme étant la « big one » : celle où la firme présente l’artillerie lourde et un line up de jeux en béton armé avant, peut-être, un mot concernant la tarification de sa future console.

On sait d’ores et déjà que Halo Infinite, sans doute le projet le plus attendu de la Xbox Series X, sera au menu de la grand-messe. Un énième bruit de couloir évoque également un certain Fable 4, tout comme un nouveau jeu Perfect Dark porté par le studio The Initiative.

Enfin, la fameuse Xbox Series S (nom de code : Lockhart) serait aussi sur la rampe de lancement. Ce modèle plus abordable (on parle d’un tarif divisé par deux par rapport à la Series X) viendrait opérer comme contrepoids d’une PlayStation 5 Digital Edition dévoilée il y a peu dans l’écurie Sony.