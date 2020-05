PlayStation 5 : une présentation début juin se précise

Quand Sony se décidera-t-elle à bouger ses pions concernant sa PlayStation 5 ? À en croire les dernières rumeurs partagées par VentureBeat, on ne serait plus qu’à quelques semaines de la levée de rideau officielle sur la console .

Pour l’heure, Sony s’est fait plus taiseux. Mais ce ne serait que pour mieux préparer le feu d’artifice prévu début juin. Selon Jeff Grubb, ce rendez-vous permettra au plus grand nombre de découvrir — enfin — la PlayStation 5, ainsi que les jeux qui accompagneront son lancement.

Dire que Microsoft a pris de l’avance sur son concurrent est un euphémisme. Rendez-vous compte : la Xbox Series X a été dévoilée en décembre 2019 ! Six mois que le géant américain a mis en branle la machine communicationnelle, et s’échine à légitimer sa future console.

Sur ce dernier point, Sony miserait d’abord sur ses propres exclusivités, sorties des PlayStation Studios. Quelques éditeurs third party seraient de la fête, mais ceux-là pourraient privilégier des annonces individuelles, estime Gamekult. D’ailleurs, Jeff Grubb rapporte encore qu’un épisode spécial de State of Play serait programmé pour fin août, avec à l’ordre du jour une véritable avalanche de jeux pour la PS4 et PS5.