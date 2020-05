Xbox Series X : Microsoft attendrait que Sony dévoile le prix de la PS5 pour adapter le sien

Microsoft et Sony se regardent en chiens de faïence. Si le premier est déjà bien avancé au chapitre de la communication , le grand public en sait finalement assez peu concernant la PlayStation 5. Il y a notamment deux questions qui brûlent les lèvres des observateurs : quand sortira la console, et à quel prix ?

Invité du journaliste Geoff Keighley à participer à un podcast en compagnie de Peter Moore, ancien cadre d’Electronic Arts et Microsoft, l’analyste a livré des prévisions stratégiques intéressantes concernant le prix de lancement des PlayStation 5 et Xbox Series X.

Le prix des consoles de prochaine génération est-il déjà gravé dans le marbre ? Rien n’est moins sûr, à en croire l’analyste Michael Pachter qui, au micro de Geoff Keighley, estime qu’un véritable bras de fer s’est entamé entre Microsoft et Sony sur ce point .

Et la réponse à cette dernière question pourrait bien servir de pivot à Microsoft. Selon les prévisions de Moore et Pachter, il est très probable que la PlayStation 5 soit commercialisée autour de 500$ . Une hausse de 100$ par rapport au prix de lancement de la PS4, qui s’expliquerait par des composants plus onéreux.

Mais, pour ce qui est des composants haut de gamme, la Xbox Series X se pose également là. La différence, expliquent ses invités à Geoff Keighley, est que Microsoft est en mesure d’encaisser des pertes beaucoup plus importantes que son rival Sony. « S’ils veulent baisser le prix de 100$ — vendre moins cher que la PS5 et subventionner les 10 premiers millions d’unités — ils le feront. Je pense qu’ils attendent que Sony se positionne en premier puis ils révèleront le prix ». « Très probablement 400$ », ajoute Michael Pachter.

Microsoft lancerait deux consoles

Plus que le prix des composants, les deux constructeurs sont donc simplement en train de se demander combien de temps ils peuvent vendre des consoles sans dégager le moindre bénéfice. À ce petit jeu, reprend Peter Moore, Microsoft semble sortir grand vainqueur.

« Microsoft, à l’heure actuelle — le prix de l’action, la valorisation — tout roule pour eux ». L’occasion pour la firme de Redmond de renouer avec le succès de la Xbox 360, et de faire oublier les mauvais souvenirs du lancement de la Xbox One ?

Aussi pour s’assurer de lancer leur nouveau produit au juste prix, Microsoft ferait reposer sa stratégie sur le lancement de plusieurs consoles simultanément. Le caractère évolutif du nom « Xbox Series X » paraît d'ailleurs propice à proposer d’entrée de jeu une console à prix plancher — susceptible d’être plus attractive que la PS5 donc — et une console surpuissante destinée aux joueurs les plus fortunés.

Une stratégie qui n’est pas neuve (les PS4 Pro et Xbox One X en sont des illustrations), mais qui pourrait ainsi intervenir plus tôt dans le cycle de vie des prochaines consoles de salon.

La (les ?) Xbox Series X et PlayStation 5 sont toutes deux attendues d’ici la fin d’année.