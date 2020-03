PlayStation 5 : Sony dévoile enfin l'architecture de sa nouvelle console

Les caractéristiques de la PS5

CPU : 8x Zen 2 Cores at 3,5 GHz (fréquence variable)

GPU : 10,28 TFLOPs, 36 CUs at 2,23 GHz (fréquence variable)

Architecture du GPU : Custom RDNA 2

Mémoire vive : 16 GB GDDR6/256-bit

Bande passante de la mémoire : 448 GB/s

Stockage interne : 825 GB SSD

Opérations d'entrée et de sortie par seconde : 5,5 GB/s (Direct), Typical 8-9 GB/s (compressé)

Stockage supplémentaire : NVMe SSD Slot

Stockage externe : USB HDD Support

Lecteur optique : 4K UHD Blu-ray Drive

Le pouvoir du SSD et une rétrocompatibilité partielle

Ainsi, la PlayStation 5 s'est présentée aux joueurs de manière très (trop?) technique.La Xbox Series X s'est illustrée cette semaine en levant le voile sur ses nombreuses caractéristiques. Bien entendu, tout le monde attendait la prise de parole de Sony pour comparer les deux machines. La guerre des téraflops étant lancée depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, les adeptes des deux « camps » étaient prêts à en découdre. Cependant, il n'y a pas grand chose de concret à tirer de cette conférence vidéo présentée par Mark Cerny, le « lead system architect » de la PS5.Pour commencer, Eurogamer a pu approcher la PS5 en avant-première. C'est donc l'occasion idéale pour découvrir les spécificités techniques de la console de Sony. Hélas, précisons tout de suite qu'aucun jeu n'a été présenté ce mercredi.En outre, les joueurs retiendront sans doute que la puce graphique de la PS5 peut délivrer 10,28 TFLOPS contre 12 pour la Xbox Series X. Bien entendu, cette donnée ne reflète en rien la qualité graphique des jeux que nous aurons sur chaque machine.Sony a également beaucoup appuyé sur l'ajout d'un SSD. Celui de la PS5 possédera une interface pouvant supporter une bande passante de 5 Gb/s (au minimum) sur un modèle d'une capacité de stockage de 825 Go. Mark Cerny a également promis que les jeux se lanceraient en une seconde, sans temps de chargement. Un autre avantage du SSD vient du fait que les joueurs n'auront plus à patienter plusieurs minutes durant l'installation d'une mise à jour. La mémoire sera extensible et les disques durs externes seront également compatibles.Fonctionnalité très attendue par les joueurs, la rétrocompatibilité a également été longuement décortiquée par Mark Cerny. Les premiers retours ont de quoi décevoir puisque pour le lancement de la PS5, Sony prévoit de proposer uniquement les 100 titres les plus joués sur PS4 dans son programme de rétrocompatibilité au lancement de la machine. Pour le moment, les titres PS3, PS2 et encore moins PS1 ne sont donc pas concernés.Enfin, ultime point important, la marque nippone a appuyé sur la fonction 3D audio de la PS5. À son lancement, la console proposera cinq réglages pour adapter le son au mode d'écoute (casque, stéréo...) de l'utilisateur. L'immersion audio devrait clairement être au rendez-vous.Pour finir, rappelons que Sony prévoit toujours de sortir la PS5 en fin d'année.Revivez l'intégralité de la présentation via la vidéo ci-dessous.