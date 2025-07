Pensé pour les joueurs qui souhaitent accéder à la nouvelle génération sans compromis, ce pack PS5 édition numérique inclut le dernier modèle de la console, plus compact et plus économe en énergie que la version originale. Avec son SSD ultra-rapide de 1 To, les temps de chargement sont réduits au minimum, et l’expérience de jeu gagne en fluidité. L’absence de lecteur Blu-ray permet à Sony de proposer une machine plus légère, orientée vers le tout dématérialisé, une formule idéale pour les utilisateurs abonnés au PS Plus ou habitués à télécharger leurs jeux.

Côté jeu, vous profitez ici de Call of Duty : Black Ops 6, inclus sous forme de code numérique. Ce nouvel épisode s’annonce comme l’un des titres les plus intenses de la saga, avec une campagne nerveuse, un mode multijoueur affiné et le retour attendu des zombies. Ce contenu AAA, directement accessible dès l’installation de la console, offre de nombreuses heures de jeu sans coût supplémentaire, ce qui renforce l’attrait du bundle.

À quelques semaines de la rentrée et en pleine période estivale, ce bon plan tombe à pic pour celles et ceux qui souhaitent s’équiper avant l’arrivée des grosses sorties de l’automne. Seule contrainte : ce modèle ne lit pas les jeux physiques, ce qui limitera son usage aux contenus numériques. Mais pour un prix de 399 €, soit 100 € de moins que son tarif habituel, l’offre s’avère particulièrement avantageuse pour les foyers déjà connectés et prêts à plonger dans l’univers PS5.