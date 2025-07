Pensé pour les utilisateurs en quête d’un PC discret mais efficace, le NiPoGi Essenx E2 s’appuie sur le processeur Intel Alder Lake-N97 pour offrir une exécution fluide des tâches bureautiques, de navigation web, de streaming ou d’enseignement à distance. Sa fréquence boostée jusqu’à 3,6 GHz permet une réactivité supérieure à celle des mini PC d’entrée de gamme équipés de puces N100 ou N5105 : tout en conservant une consommation contenue de 12 W. En clair, vous gagnez en confort sans alourdir la facture d’électricité.

L’atout de ce modèle, c’est aussi sa configuration généreuse pour un produit sous la barre des 200 € : 16 Go de RAM DDR4, 512 Go de SSD M.2 extensible jusqu’à 2 To, et un système Windows 11 Pro déjà préinstallé. De quoi éviter les ralentissements et démarrer rapidement sans manipulation technique. Grâce à sa sortie HDMI 2.0, son DisplayPort et sa compatibilité double écran 4K 60 Hz, ce mini PC peut piloter un poste de travail complet ou devenir le cœur d’un setup multimédia à la maison. Son boîtier de 10 x 10 cm à peine, monté sur support VESA, se fond dans n’importe quel environnement.

Pour une utilisation en télétravail ou lors de déplacements, le E2 coche aussi les cases essentielles : Wi-Fi 5 double bande pour une connexion stable, Bluetooth 4.2 pour les périphériques sans fil, et options pratiques comme le réveil RTC ou l’allumage automatique. À la veille du mois d’août, où de nombreux professionnels s’équipent pour la rentrée, cette offre tombe à point nommé. On aurait aimé une compatibilité Wi-Fi 6 et un port USB-C plus récent, mais dans cette gamme de prix, le NiPoGi E2 reste l’une des solutions les plus complètes pour un usage quotidien sans prise de tête.