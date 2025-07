Ce vidéoprojecteur Lisowod coche toutes les cases pour un usage occasionnel ou familial sans se ruiner. Avec sa compatibilité Full HD, sa connectivité moderne et ses options de réglage automatisées, il s’adresse aux petits budgets à la recherche d’un appareil simple à installer et à utiliser. Dans notre comparatif des meilleurs vidéoprojecteurs, ce type de modèle se distingue par sa polyvalence et son excellent rapport qualité/prix.