Après un Horizon Pro qui avait su nous séduire lors de notre test, Xgimi est passé à l'étape supérieure avec un Horizon Ultra qui propose un affichage en 4K et une certification Dolby Vision, en plus du support HDR10. Certes, il s'agit d'une définition 4K UHD simulée, grâce à sa puce DMD et au traitement XPR, dont la qualité de détails est néanmoins très proche de la 4K native. Ce projecteur se distingue de ses concurrents grâce à une source lumineuse hybride, qui combine LED et Laser, afin d'en tirer les avantages des deux technologies, à savoir principalement une meilleure luminosité et une colorimétrie plus juste.

Android TV est de la partie pour animer ce vidéoprojecteur, sachez néanmoins qu'il n'est pas certifié Netflix, ce qui signifie que l'application SVOD n'y est pas disponible de manière officielle. Vous pourrez toujours l'installer par un moyen alternatif, mais vous ne profiterez pas de la 4K et du HDR pour Netflix. C'est dommage, sachant que les concurrents de Xgimi sont de plus en plus nombreux à obtenir la certification, comme c'est le cas de Dangbei, Formovie ou Hisense.