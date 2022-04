Quels sont les meilleurs vidéoprojecteurs portables ? Comparatif 2022

À l’heure de faire le bilan, un élément s’impose à nous, faisant pencher la balance tantôt dans un sens… tantôt dans l’autre : c’est le prix. Pour le coup, la balance penche en sa défaveur. Commercialisé à 599 euros, ce Xgimi MoGo Pro côtoie de très près les vidéoprojecteurs Home Cinema Full HD dont les prestations seront bien meilleures, tant sur la luminosité que sur la colorimétrie. Et ça, l’utilisateur sensible à l’expérience cinéma que nous sommes y est sensible. Et puis, il y a l’œil du geek, le cœur du père de famille qui voit dans ce produit un achat malin, intelligent et pratique pour tous les membres du foyer. Que ce soit aussi pour l’emporter avec soi chez des amis pour se faire une toile ou visionner un match de foot. Okay, les mesures sanitaires ne nous aident pas à nous projeter (justement !) facilement, mais il vous est sans doute assez simple de vous imaginer la scène. Le fait est que ce produit ne manque pas d'atouts : il est autonome, compact, relativement endurant et sa technologie LED fait qu’on n’hésitera pas à l’utiliser à la moindre occasion. Quand reviendra l'été, vous utiliserez un mur de devanture de votre maison pour partager un apéro ciné ou une projection à la belle étoile. Bref, selon nous, le Xgimi MoGo Pro rejoint ses produits plaisir, qu’on paye sans doute un peu cher - car oui, il n’est pas donné - mais qui pourrait même remplacer une télé, occasionnellement, dans la chambre d’un ado… ou dans une résidence secondaire.