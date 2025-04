Le Dangbei N2 s’impose comme une option pertinente dans la jungle des vidéoprojecteurs compacts à prix modérés. Pour moins de 350 euros, il offre une expérience globalement satisfaisante, avec un design soigné, une image Full HD correcte et surtout des réglages automatiques qui facilitent grandement l’installation, même pour les débutants.



Sa qualité d’image est honorable, avec une netteté appréciable et des couleurs convenables, à condition d’ajuster quelques paramètres. On apprécie aussi sa large diagonale (jusqu’à 120 pouces) et des fonctions bien pensées comme le zoom numérique ou l’évitement d’obstacles. Le système Linux est fluide, malgré une offre d’applications plus restreinte, et les services essentiels comme Netflix ou Prime Video sont bien là.



En contrepartie, la faible luminosité impose une pièce sombre, les noirs manquent de profondeur et l’apport du HDR reste marginal. Le bruit de ventilation peut aussi se faire entendre, selon les situations.



En résumé, le Dangbei N2 conviendra à ceux qui veulent découvrir la vidéoprojection sans se ruiner. Il ne brille pas par sa puissance, mais assure l’essentiel avec simplicité et efficacité.