Parmi les autres points notables concernant le LTV-3500 Pro, celui-ci propose des fonctionnalités que l'on retrouve peu sur le marché. On profite notamment d'un mode 24 Hz natif, une rareté dans le monde des projecteurs laser UST. Concrètement, cela signifie qu’il est capable d’afficher les films tournés à 24 images par seconde sans aucune conversion ou interpolation forcée. Par conséquent, l’image respecte scrupuleusement le rythme d’un film tel qu’il a été pensé par ses créateurs. On évite ainsi les artefacts de fluidité ou l’effet "soap opera", pour une restitution pure, authentique, fidèle à l’intention artistique d’origine.



Encore plus rare, le projecteur permet de désactiver manuellement le module XPR, chargé de générer l’image 4K par wobulation. En désactivant cette fonction, l’appareil bascule alors en mode 1080p natif, ce qui peut s’avérer utile pour ceux qui visionnent majoritairement des contenus en Full HD. Ce mode apporte une image légèrement plus stable, avec un rendu parfois perçu comme plus net sur certains flux compressés. Un degré de personnalisation bienvenu, et quasiment introuvable ailleurs dans cette catégorie de projecteurs.