Lors du visionnage de film, on remarque vite que les couleurs ont vraiment tendance à tirer vers le bleu, avec un rendu assez froid, bien visible à l'image. Heureusement, le projecteur dispose d'un menu de réglages qui nous permet de redresser la barre en ajustant la balance des blancs et la saturation pour obtenir un rendu plus agréable à l'œil.



Une autre faiblesse a attiré notre attention lors de notre test de l'Episode One : sa gestion de mouvements. Les scènes les plus rapides manquent de fluidité, on remarque un effet de flous assez marqué dans ce cas, et des saccades sont parfois visibles, par exemple, lors de travellings. Le manque de compensation de mouvement se fait ressentir, notamment lors du visionnage de films à 24 images par seconde ou de contenus sportifs.