Tout comme sur les téléviseurs de la marque, le C2 Pro est animé par l'interface VIDAA, un système d’exploitation développé par Hisense. L’interface se veut particulièrement fluide et complète, on y trouve bon nombre d'applications avec les principaux services de streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube…) et plus encore. Bien pratique, on retrouve aussi diverses fonctions pour le partage de contenu sans fil, notamment avec le support d'Apple AirPlay et Homekit. Notons également qu'il est possible d'avoir plusieurs profils utilisateur pour accéder à l'interface.