Actuellement proposé à 1259 €, le Xgimi Horizon S Pro se positionne dans une zone tarifaire intermédiaire, entre les projecteurs LED premium et les modèles laser ultra-courte focale. À ce prix, ses principaux concurrents sont le Dangbei Mars Pro, souvent affiché autour de 1100 €, qui propose une image 4K native avec une luminosité plus élevée (jusqu’à 3200 lumens ANSI), ou encore l’Anker Nebula Cosmos Laser 4K, généralement vendu entre 1300 et 1400 €, qui mise sur une source laser et une belle homogénéité d’image. En face, le Xgimi Horizon Ultra, plus haut de gamme, se distingue par sa technologie Dual Light complète (LED + laser) mais franchit la barre des 1600 €. Dans ce contexte, le Horizon S Pro vient combler un vide entre les projecteurs LED classiques et les modèles laser plus onéreux, avec une fiche technique équilibrée et un design soigné.