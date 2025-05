De son côté, le NeoPix 750 Smart tire avantage de ses 700 lumens ANSI pour proposer une image plus lisible, y compris dans des environnements semi-obscurs. L’éclairage LED, plus puissant, apporte une image plus vive, avec une meilleure perception du contraste, même si le ratio annoncé de 3000:1 reste à relativiser — on est ici sur du contraste "on/off" typique des projecteurs LCD à LED, plus flatteur sur le papier que dans la réalité. Dans la pratique, comme sur beaucoup de projecteurs LCD à LED, les scènes sombres manquent de profondeur, et les noirs paraissent davantage gris que véritablement noirs.