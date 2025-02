Le Samsung The Premiere 7 (LPU7D) s'affiche comme un projeteur idéal pour transformer un espace en une petite salle de cinéma maison sans trop de complexité. Son design élégant, son installation relativement simple (malgré l’absence d’ajustements automatiques) et son interface complète sont de véritables atouts. Toutefois, malgré une qualité d'image plus que satisfaisante (notamment avec un écran dédié), le LPU7D pèche sur le contraste. Il offre néanmoins une bonne luminosité, mais doit faire face à des concurrents qui en donnent parfois plus, pour un tarif équivalent voir plus bas.



En résumé, le Samsung The Premiere 7 (LPU7D) s'avère être une bonne option, notamment si vous désirez remplacer votre téléviseur par un vidéoprojecteur ultra courte focale. Avec un prix qui a déjà été revu à la baisse depuis sa sortie, The Premiere 7 a de quoi combler les utilisateurs qui lui feront confiance.