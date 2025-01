Conception compacte et technologie Triple Laser, interface connectée sous Tizen OS (comme pour les téléviseurs de la marque), système audio intégré de 10 watts, ce vidéoprojecteur à ultra-courte focale possède de sérieux arguments, mais ce qui pique d'abord notre attention, c’est la possibilité d’interagir avec les éléments projetés, comme on le ferait avec un écran tactile classique.

Une fois installé sur une surface plane, et couplé à une caméra, le projecteur Samsung The Premiere 5 est en effet capable de détecter les mouvements de la main, ce qui permet d’interagir avec l’image et de transformer une simple table en véritable zone tactile.

Outre cette capacité, The Premiere 5 projette une image Full HD avec une diagonale maximale de 100 pouces, soit 254 cm. L’année dernière, Samsung avait annoncé un recul inférieur à 50 cm pour obtenir une image de 100 pouces, on peut donc s’attendre à des performances similaires. De plus, à seulement 20 cm de distance, il devrait pouvoir produire une image de 40 pouces.

Autre aspect crucial pour ce type d’appareil à vocation nomade : la luminosité. Elle atteint environ 550 lumens, ce qui le place dans la moyenne de sa catégorie. Un modèle populaire comme le Xgimi Halo+ surpasse toutefois ce chiffre avec ses 700 lumens. L’interface connectée, quant à elle, donne accès aux applications et services de SVOD les plus populaires.