L'innovation ne se limite désormais plus à la seule projection d'image. Successeurs du CineBeam Q sorti en 2024, ces deux nouveaux modèles, conçus pour optimiser l'espace, étonnent par leur format et leurs fonctionnaltiés. En effet, le PF600U se distingue par sa polyvalence en combinant projecteur, enceinte Bluetooth et lampe d'ambiance LED. Le CineBeam S (modèle PU615U), quant à lui, se positionne comme le plus petit projecteur 4K Ultra Courte Distance de LG.