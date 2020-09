Samsung présente The Premiere, un vidéoprojecteur 4K courte focale

Les deux appareils sont censés être tout-en-un. Le LSP9T se dote aussi d'un double tuner DVB-T/DVB-S et d'un système audio intégré « Acoustic Beam ». Leur courte focale doit leur permettre de prendre moins de place et de garder un style compact. Aux yeux de Samsung, ce nouveau membre de sa gamme « Lifestyle » doit ainsi « réduire le besoin d'imposants équipements sonores supplémentaires dans des espaces plus restreints ».